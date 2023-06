"Han sido días difíciles": Jean-Philippe Cretton se despide de su abuela y reflexiona sobre reciente ola de comentarios negativos

Mediante redes sociales, el periodista Jean-Philippe Cretton dio a conocer una lamentable noticia que enluta a su familia, el fallecimiento de su abuela.

El presentador de "Podemos hablar", introdujo en el escrito, acompañado de una foto en la que ambos aparecen juntos, los complejos momentos que ha enfrentado en menos de una semana, esto en parte al ser dardo de una ola de comentarios y críticas.

"Han sido días difíciles los últimos. Por una parte, he recibido un nivel de agresividad y odio que considero desproporcionado. Juzgan sin saber. Sin conocer detalles. Gozan rasgando vestiduras, hacen gárgaras de moral, se burlan de mi depresión y apedrean en la plaza pública como antaño. Desde su púlpito de supuesta perfección", plasmó en Instagram.

El profesional agregó que "por otro, he recibido muestras de amor inusitadas. De mi entorno, que conoce mi integridad, sabe quien soy, como soy y como he sido en la vida, pero también de gente que no conozco que abraza, empatiza con cariño genuino y puede ver todo en perspectiva.

Seguido, Cretton virtió el posteo con entrañables recuerdos de su familiar. "Mi abuelita unía a la familia. Mi abuelita se fue a descansar y pude tomar su mano por última vez, en un momento en que ambos lo necesitábamos. Gracias por todo, viejita linda. Se despide "tu hombre chico", cerró.