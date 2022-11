"Haré la funa más grande": Coté López sufrió millonario robo en sus vacaciones

María José "Coté" López fue víctima de la clonación de su tarjeta de vacaciones mientras estaba de vacaciones.

A través de sus historias de Instagram, la modelo y empresaria mostró que debía un saldo de $9.239 dólares (más de $8.300.000 pesos chilenos).

"Eso fue lo que gastaron cuando me clonaron la tarjeta de este mes, y acabo de descubrir que no fue solo este mes, yo ya había estado pagando", contó.

"Resulta que yo pagaba la tarjeta porque la veía usada y los hue... gastaban más. Me di cuenta porque no pude comprar en el viaje, ahí me dijeron que estaba copada pero yo la había pagado toda y no la usé", agregó.

Además, López contó que los ladrones gastaron más que el cupo que ella tenía en el banco y que la entidad bancaria sólo se haría cargo de reembolsarle una parte del robo "Resulta que me dicen que el banco solo se hace cargo de 35 UF, un millón aproximadamente ¿Y los otros casi 13 millones? ¿Qué?", se quejó.

El banco le dio un plazo de cinco días para responder a su petición de reembolso y la modelo advirtió que si no se hacían cargo haría "la funa más grande de la historia contra el banco para que no le pase a nadie más".