Hayden Christensen volverá a interpretar a Anakin Skywalker en la serie de Ahsoka Tano

Hayden Christensen volverá a interpretar a Anakin Skywalker como en la segunda trilogía de "Star Wars" en el cine.

El actor parecerá en la nueva serie de Disney+ que se centrará en Ahsoka Tano, noticia que acaba de ser confirmada por The Hollywood Reporter.

Anakin Skywalker volverá a interpretar al Jedi que se transformó en Darth Vader tras interpretar a Obi- Wan. Aún se desconoce el rol que tendrá su personaje en esta nueva entrega, pero se presume que las cosas podrían ser un poco diferentes a lo que hemos visto en el pasado. La serie que tratará sobre la vida de Rosario Dawson, la ex padawan de Anakin, estrará ambientada en la época de "The Mandalorian", es decir, después de los eventos ocurridos en "Return of the Jedi".

El medio anticipa que su participación podría ser como Anakin o Darth Vader, aunque no se sabe en qué forma, pues para la fecha en que se situarán los hechos su personaje debería estar muerto.

La serie de Ahsoka será escrita por Dave Filoni, quien además hará el rol de productor ejecutivo junto a Jon Favreau, y se espera que su producción comience a inicios de 2022.