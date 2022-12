Hayley Williams asegura que no se "atreve" a tocar guitarra en escenarios por comentarios sexistas

La líder de Paramore, Hayley Williams, ahondó en el escrutinio que enfrenta solo por el hecho de intepretar su música, en conversación Rhian Teasdale y Hester Chambers de la banda Wet Leg en el podcast Face to Face.

El tema de conversación se produjo cuando Teasdale se refirió a los comentarios "estúpidos de internet", que consideró como "una de las cosas más duras o irritantes de ser mujeres": 'Las chicas no deberían tocar la guitarra, las mujeres no deberían tocar la guitarra, ejemplificó.

Entonces la voz de Paramore ejemplificó con su propia experiencia: "Conozco a esa gente tan bien, y ni siquiera toco la guitarra en el escenario" y agregó que "ni siquiera me atrevo, porque me encanta tocar la guitarra, pero no sé si podría lo manejar.

Es que Williams reflexionó que al subirse al escenario las delimitaciones no existen: "Odio que la gente siquiera tenga que señalarlo" y añadió que "realmente no pienso en mi género en absoluto, especialmente cuando tocamos música. No forma parte de mi vida.

"Estoy intentando inclinarme hacia la feminidad y potenciar más esa parte de mí misma en esta época de mi carrera, pero ¿Alguna vez te subes al escenario y te sientes 'otra'? ¿Te sientes como esa cosa alienígena que es poderosa y hermosa?", preguntó a Chambers, que coincidió con tal afirmación.