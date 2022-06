Héctor Morales asegura que su participación en el estallido social le significó "costos muy grandes y profesionales"

Durante el último capítulo de la Divina Comida, el actor chileno Héctor Morales (42) relató que el haber participado activamente del estallido social en 2019 hizo que no fuera cotizado para proyectos.

El actor, a quien le ofrecieron ser constituyente pero declinó la invitación, conversó con los comensales Elisa Zulueta, Paloma Salas, Cristián Carvajal y relató que "todo lo que se reclamaba en la revuelta social, tiene directa relación con mi historia", expresó.

"Empecé a trabajar a los 14 y a los 16 me fui de la casa y fue una adolescencia difícil", argumentó, añadiendo que cuando era menor de edad no tenía problemas propios de la adolescencia, sino mayores.

"Ha sido muy difícil, porque obviamente ha tenido costos muy grandes, costos profesionales" pero los costos más grandes que vivimos todos es que nos encontramos con familia y amigos que en ese momento decidieron cruzar la calle y estar en otra vereda.

También recordó que durante tal periodo, instó a sus seguidores a alzar la voz con respecto a abusos cometidos por parte de carabineros: "Tuvimos que tomar partido, no me iba a quedar callado, no me iba a venir a mi casa sabiendo que había jóvenes que salieron a la calle y le estaban quitando los ojos".

"Yo hice lo que había que hacer, yo presté cara y porque trabajo en algo visible. "Si mis redes sirven para decir oye anda a ver mi obra, ve mi teleserie, por qué no iba a decir oye está pasando esto", relató.

Sin especificar los medios que le cerraron las puertas, también dijo que madres le hablaron porque sus hijos no habían regresado de marchar: "Estábamos en un contexto muy complejo, en donde yo dije 'mis redes están disponibles para quien quiera denunciar, para quien quiera y necesite', y esto fue lo que pasó", comentó.