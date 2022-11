Helhue Sukni criticó la alta cifra de feriados en Chile: "Me molesta que la gente no quiera trabajar"

La abogada Helhue Sukni sacó ronchas con un reflexión en sus redes sociales sobre los feriados en Chile.

El 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, salió en sus redes a decir que "le molesta" la alta cifra de feriados en el país.

"Está bien que la gente descanse, pero ¿ustedes saben que Chile es uno de los países con más días libres? (...) Entonces, ¿cuándo vamos a salir adelante? El día de la callam...", comenzó diciendo en un video que subió al lado de una piscina.

"Estados Unidos, que es un país capitalista, Francia, que es una potencia mundial, o Rusia... ¿Ustedes creen que tienen los feriados que nosotros tenemos?", agregó.

La abogada recalcó que ella iba a asistir a una fiesta, pero que seguiría trabajando pese a que este 1 de noviembre fuera feriado: "Ayer trabajé en la tarde, hoy también en la mañana. Ahora tengo cinco causas que revisar y mañana tengo un control de detención, me acaban de llamar. Hoy voy a una fiesta de Halloween y todo, ¿ustedes creen que no me voy a levantar?".

"Este es un país emergente, que quiere salir adelante. Con esta cantidad de feriados, ¿cómo vamos a salir adelante? (...) Me molesta que la gente no quiera trabajar", finalizó.

Sus seguidores no tardaron en defender a quienes disfrutan de sus días feriados pidiendo empatía y derecho al descanso.

Revisa la publicación aquí: