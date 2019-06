Helhue Sukni dejó Santiago: "Lo que más me gusta defender es tráfico y el norte está plagado"

Helhue Sukni se hizo conocida hace unos años en televisión bajo el apodo "la abogada de los narcos" y recientemente se convirtió en toda una influencer de Instagram, causando furor con sus videos. Pero ahora se cambió a Iquique y Alto Hospicio, donde instaló nuevas oficinas.

"Yo siempre tuve la intención de instalarme en el norte porque lo que más me gusta defender es tráfico y el norte está plagado de tráfico", contó al diario La Estrella de Iquique.

La abogada explicó que allá "tiene pasos fronterizos, que evidentemente habilitan para que pueda pasar mucha droga al país y si los pillan, te contratan y es mucho más fácil para una persona contratarte acá que ir a verte a Santiago".

"Yo gracias a Dios tengo un 95% de éxito", agregó.

Según Sukni, su estilo es sincero, por lo que no acepta a cualquiera como cliente: "No creo que toda la gente me vaya a contratar porque les dije la verdad y eso juega en mi contra. A las dos señoras que vinieron les dije: 'yo a su hijo no lo voy a sacar. Lo que puedo hacer es luchar por bajarle la pena'. Los otros dos que vinieron sí los puedo sacar. A los que no puedo sacar les digo. Corta".

"Si les gusta o no les gusta, mala suerte nomás, pero no voy a estar engrupiéndolos, nunca lo he hecho, menos ahora", contó.

Helhue explicó que llegó al norte tras asociarse con un iquiqueño y comprar una propiedad allá con oficinas y arriba dormitorio, comedor y living: "De hecho, a mí me tienen una suite con baño y closet privado y a la salida de mi habitación tengo piscina".

Ver esta publicación en Instagram Alto Hospicio, Sucursal ❤️ Una publicación compartida por Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni) el 8 de Jun de 2019 a las 4:11 PDT