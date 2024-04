Hermano de Kaminski criticó participación de Carla Jara en programa de TV

Este miércoles, Carla Jara reveló que romperá el silencio en "Podemos Hablar", donde abordará su polémica separación con Francisco Kaminski y la supuesta infidelidad con Camila Andrade.

"Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca", dijo la ex Mekano en un adelanto del programa.

Sin embargo, la participación de la actriz en el espacio televisivo parece haber molestado al hermano de su expareja, quien la criticó en redes sociales.

Hermano de Kaminski arremete contra Carla Jara

"La factura se la va a pasar su hijo en unos años más", escribió Thomas Kaminski (haciendo referencia a la frase "las mujeres ya no lloran, facturan") en un posteo de Instagram, eliminando más tarde el comentario.

La entrevista en el programa, conducido por Julio César Rodríguez, será emitida este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.