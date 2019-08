Hermano del "Cangri" se descargó tras revelación de detalles íntimos de su muerte: "Forman un circo"

View this post on Instagram

Era un 2 de septiembre del año 2018, te escribi está nota en mi teléfono, recuerdo un día en el cual te fui a visitar y no te encontrabas igual que todos los días, y te dije hermanito mío te escribi esto, lo leíste y tu un hombre fuerte te quebraste en llanto, me abrazaste, recuerdo lo mucho que conversamos ese día, lo muchos consejos que me diste, siempre fuiste muy inteligente, quisiera yo tener aún que sea la mitad del inmenso corazón que tenías tu, eras valiente, nunca te vi retroceder ante ninguna adversidad, recuerdo que éramos muy chicos tu de 9 y yo de 5 y nos tocó perder a nuestro papá, recuerdo que a esa edad comprabas paños de cocina y calcetines, y salías a venderlos, recuerdo que lavabas los autos de vecinos, recuerdo que ibas por los almacenes de la villa preguntando si podías ayudarlos, a la edad de 12 años andabas pagando cuentas y vendiendo kinos en la plaza de maipu, para que a mi nunca me faltara nada, te vi mi hermano paquiandote de chico, siempre fuiste un ejemplo para mi, tengo eso guardado en mi retina y que jamás alcance a devolverte la mano por todo lo que hiciste por mi y nuestra familia, gracias mi hermanito por tanto, hoy en día forman un circo con todo lo que te paso, tu siempre me dijiste dejalos que hablen hermano, le estoy ayudando que lleven comida a su casa, y así lo veo que hasta después de fallecido estos periodistas culiaos se llenan la boca hablando de ti, les sigues dando trabajo, yo me quedo tranquilo de la persona que eras mi hermano, y lo grande que fuiste, por que hasta donde llegaste lo hiciste sin pisotear a nadie, sólo por tu carisma y tu esfuerzo, TE AMO POR EL RESTO DE MI VIDA ❤

A post shared by Nicolas Leiva Bravo (@niiiiiiicko) on Aug 5, 2019 at 9:40am PDT