Hernán Calderón aclaró fotografía junto a su hijo publicada en Instagram

Durante la tarde del sábado, en la cuenta de Instagram de Hernán Calderón Salinas apareció una fotografía junto a su hijo, quien se encuentra en prisión preventiva tras un incidente entre ambos.

La imagen mostraba a ambos abrazados con un árbol de Navidad de fondo, junto con la frase "Grande hijo", lo que provocó reacciones tras las últimas semanas en las que se han conocido detalles de ataques físicos de Hernán Calderón Argandoña hacia su padre.

"No he subido ninguna foto, es una foto del 25 de diciembre y que aparece subida ahora, es un álbum de al día siguiente de la cena de Navidad", explicó el abogado a La Cuarta.

"Me hackearon, me estoy dando cuenta", dijo Calderón Salinas, y agregó que "se eliminaron fotos, no sé que está pasando, alguien me está hackeando el Instagram".

La fotografía fue eliminada de la cuenta del abogado.