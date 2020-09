Hernán Calderón Salinas: "Tengo la convicción de que mi hijo no vino a matarme"

Más de tres horas duró la audiencia en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago donde la defensa de Hernán Calderón Argandoña buscaba quitar la medida cautelar de prisión preventiva al joven.

Finalmente el Tribunal decidió mantenerla, a pesar que el querellante desistiera del parricidio frustado y cambiará parte de sus argumentos si lo comparamos con la demanda del pasado mes de agosto.

"Tengo la convicción de que mi hijo no vino a matarme", señaló Hernán Calderón Salinas, afirmando que "yo intervengo en doble calidad de víctima y querellante. En ese contexto, no he sido presionado ni estoy actuando en mi condición de padre".

Si en agosto hablaba que su hijo le apuntó con la boca de un arma al pecho diciendo "te voy a matar", el abogado ahora comentó otras aristas:

"Él no vino con un arma que traía de afuera y sobre las lesiones fueron dos rasguños, no hubo una herida y mi mano derecha una herida de absolutamente menor gravedad. Tengo todos mis dedos funcionando", señaló.

Tras eso, Nicolás Oxman, abogado de Calderón Padre, afirmó que "mi representante estima que estaría bien el arresto domiciliario, arraigo nacional, prohibición de acercarse a él, de porte de armas y asistencia a un programa de tratamiento".