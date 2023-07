Hija de Eduardo Bonvallet arremete contra ministro Giorgio Jackson: "Ladrón y mentiroso"

En el año 2015 Giorgio Jackson y Eduardo Bonvallet protagonizaron un polémico momento televisivo en el programa "Vértigo", donde el sueldo del entonces diputado provocó que el exfutbolista lo increpara duramente. Varios años después, esa instancia sigue causando controversia.

Aquella discusión fue recordada por Jackson en julio de 2021 en el podcast "La verdad también se inventa", de El Sentido del Humor, y por estos días se viralizó un video de esa entrevista, en la que llamó "loco" a Bonvallet.

"El hueón estaba literalmente desquiciado. Estaba con un problema mental... obvio, si después por un problema de salud mental se terminó quitando la vida", dijo el actual ministro de Desarrollo Social en esa ocasión.

Según Jackson, cuando fue a "Vértigo", Eduardo Bonvallet "estaba medicado y con licencia médica e igual lo llevaron al programa. Yo encuentro que fue bien irresponsable".

Jackson provocó furiosa reacción de Daniela Bonvallet

Las palabras del ministro no le cayeron nada bien a la hija de Eduardo Bonvallet. A través de Twitter, la concejala de Ñuñoa, Daniela Bonvallet, se descargó contra Jackson: "¿Por qué no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso. ¿Te imaginas estuviera vivo? En un segundo te deja callado".

@GiorgioJackson cagon. Porque no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagon y mentiroso. Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricon. — Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) July 8, 2023

Bonvallet continuó explicando que no pudo "ver el video completo. Me afecto mucho. Reírse e injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robó un peso".

"Tengo hermanos chicos, menores de edad, e hijos chicos a los que estás vulnerando. Tú, con tus comentarios, lo único que les haces es daño. Porque, repito, él no está para defenderse", lanzó la concejala.

En esa línea, Bonvallet lamentó que sus familiares puedan "ver a un ministro de Estado burlándose de su padre y de su abuelo, de su salud mental -y más cuando todos sabemos cómo murió- es de la peor bajeza, cobardía y cero empatía".

Daniela Bonvallet también aludió a su rol como concejala: "Sé que ahora tengo un cargo político y sé también cómo me vas a perseguir. Porque así eres tú. Vengativo, mentiroso y tanto más. Pero no te tengo miedo".

