Hija de Kim Basinger y Alec Baldwin reveló que fue violada cuando adolescente

Ireland Baldwin, modelo hija de los actores Alec Baldwin y Kim Basinger, reveló en sus redes sociales que fue víctima de una violación en su adolescencia, mientras estaba inconsciente.

La joven de 26 años usó su cuenta de Tik Tok para revelar el episodio: "No era mi intención contar esta historia hoy, pero cuando era adolescente fui víctima de una violación estando completamente incosciente y esto es algo que cambió por completo el curso de mi vida".

Muy emocionada, agregó: "Ver a tantas mujeres valientes compartir sus historias me hizo pensar en cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado embarazada y si hubiera tenido que criar a un bébe con todo lo que me estaba pasando por aquellos momentos".

"Empecé a salir mucho más, a tomar sustancias y a tener relaciones tóxicas para intentar distraerme de todo aquello lo máximo posible", agregó Baldwin, en una confesión que se vincula al ambiente político en EE.UU., tras la decisión del Tribunal Supremo de derogar el derecho al aborto.

"Nadie lo supo durante mucho tiempo (...) me elegí a mí, tengo suerte de ser una persona con recursos y pude salir de todo eso, pero fue algo que le hizo mucho daño a mi familia", afirmó.