Hija de Pilar Cox sobre su madre: Está muy enferma, tiene bipolaridad y alcoholismo

Tras protagonizar un incidente en el Alma Hostel en el Barrio Italia, fue evacuada del recinto con carabineros y posteriormente hasta su familia le perdió el rastro. Pilar Cox está atravesando una complicada situación en su vida y, según su hija Valeria Ruiz, está "muy enferma".

De hecho, ninguno de sus tres hijos ha podido dar con Cox. Dejaron de hablarle. Valeria contó a LUN que "a nosotros no nos deja acercarnos. No se deja ayudar. La tuve a principios de mes, en septiembre, en mi casa porque la busqué, pero la situación fue insostenible. La amo, pero no me deja ayudarla".

Luego se lanza a comentar que "Pilar está muy enferma, es una persona que tiene bipolaridad y alcoholismo, eso la destruye mucho más. Estamos muy lastimados con todo esto".

Esta versión es complementada por Martín, otro de los hijos de la ex figura televisiva, quien indicó que "mi madre tiene una adicción al alcohol, que está ligada a otros medicamentos para dormir. Además de su bipolaridad está diagnosticada con síndrome de personalidad limítrofe".

El joven de 30 años explicó que son problemáticas que tienen larga data y sus adicciones la han alejado de su entorno cercano, así como también de sus opciones laborales.

"Pregúntale a Pilar dónde ha vivido los últimos 10 años y vas a ver la cantidad de lugares donde ha estado: casas de amigas y en todos esos lugares ha dejado tantos problemas que nadie la puede acoger", contó.

Y luego, añadió que "tiene carácter fuerte, es conflictiva y es tan dura que pasaría una noche en la calle en vez de pedir ayuda".

Ha enfrentado rehabilitaciones voluntarias y no voluntarias. La organización familiar se desmorona a la hora de ofrecerle comodidades, sobre todo por sus exigencias: arriendos de más de 900 mil pesos, más los costos de los medicamentos, la comida, además de querer pasear en malls y gozar de peluquerías.

Martín, quien se alejó hace un año de ella, detalla que "la he visto manipular doctores para conseguir medicametos. La he visto no tomar los medicamentos que la ayudan, sino los que ella elige".

"La he visto agredirse a ella misma de formas no merecibles. Las adicciones le han comido la vida", puntualizó.

Una de las últimas apariciones televisivas de Pilar Cox fue en "No Culpes a la Noche", de TVN: