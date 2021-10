Hija de Robin Williams suplica que dejen de compartirle el video de la imitación de su padre

El comediante Jamie Costa compartió un registro de su imitación de Robin Williams, pero la hija del fallecido actor, Zelda, pidió que dejaran de compartirle el video.

Costa publicó la imitación, titulada "Escena de imágenes de prueba de Robin", en la que recrea a Williams durante sus días de la cinta "Mork & Mindy" de 198 y en momentos en que se entera de la muerte de su amigo John Belushi.

Zelda Williams, de 32 años, afirmó que está cansada de que la gente le envíe el video. "Chicos, solo digo esto porque no creo que se detengan hasta que lo reconozca... por favor, dejen de enviarme las 'imágenes de prueba'", dijo.

"Lo he visto. Jamie es super talentoso, esto no es en su contra, pero que todos ustedes me envíen una imitación de mi difunto papá en uno de sus días más tristes es extraño", expresó Zelda.

Guys, I’m only saying this because I don’t think it’ll stop until I acknowledge it… please, stop sending me the ‘test footage’. I’ve seen it. Jamie is SUPER talented, this isn’t against him, but y’all spamming me an impression of my late Dad on one of his saddest days is weird.