Hija mayor de Kim Kardashian prestará su voz para famosa película infantil

North West, hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, se dirige a la pantalla grande de la mano de "Paw Patrol", la exitosa serie de televisión infantil que prepara su segunda película.

Según reportes de TMZ, la niña de 9 años ha sido elegida para participar de "Paw Patrol: The Mighty Movie", donde prestará su voz para un nuevo personaje al lado de su madre, quien interpretó a "Delores" en la primera película basada en la patrulla canina de Nickelodeon.

I’m so excited for you guys to hear me play Delores in @PAWPatrolMovie! Watch the trailer now and don’t miss #PAWPatrolMovie in theatres and streaming on @paramountplus August 20. 🦴🐩🐾 pic.twitter.com/Vn363lxTBv