Hijo de Álvaro Salas admite que le terminó "agarrando cariño a la farándula"

Matías Salas afirmó estar más tranquilo luego del tema judicial iniciado por su madre en contra de Álvaro Salas, lo que llevó al humorista a reconocer al joven de 17 años, quien dio una entrevista sobre sus gustos.

En conversación con La Cuarta, Salas afirmó que "llegó un punto tras el segundo ADN que me realicé en que opté por no amargarme más por este tema. El caso sigue abierto pero ya no me provoca nada".

Además dijo que no ha conversado con su padre y que lo buscó "por bastante tiempo, pero hoy estoy con los que me quieren".

Consultado por su futuro, Salas afirmó que le gustaría ser periodista deportivo. "Debo decir que le terminé agarrando cariño a la farándula, pero lo mío va por el fútbol", confesó.

"Me gusta la tele y admiro a periodistas como Rodrigo Sepúlveda, Manuel de Tezanos y Aldo Schiappacasse. Además, reviso video de Eduardo Bonvallet", afirmó.