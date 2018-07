Hijo de Gustavo Cerati relató la última conversación que tuvo con su padre

Fue en septiembre del año 2014 cuando el vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, fallecía tras permanecer cuatro años en coma.

Tras ese momento, su hijo, Benito, había hablado poco respecto a la muerte de su padre, hasta ahora.

A través de sus redes sociales, Benito Cerati escribió emotivas palabras recordando la última conversación que tuvo con el músico.

"Son los días en que me doy cuenta que estoy creciendo y dándome cuenta de cosas en los que te extraño tanto. Se me hace difícil no poder mostrarte cómo estoy ahora, tu punto de vista sobre las cosas como siempre. Me haces falta pero después me acuerdo que ya me diste todo", partió contando.

"Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue 'no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuídate'. Y se fue de gira por el universo", agregó.

Finalmente dijo que el tono de su padre le dejó cierta confianza. "Lo bueno es que él estaba seguro de que nos íbamos a volver a ver después de ese largo tiempo. Yo también lo estoy".

