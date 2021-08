Hillary Duff dio positivo a variante Delta tras iniciar grabaciones de spin-off de "How I met Your Mother"

La actriz estadounidense Hilary Duff reveló que está contagiada con la variante Delta de Covid-19, solo días después de comenzar las grabaciones de la serie "How I met Your Father".

La protagonista del spin-off de "How I met Your Mother" ocupó una historia en Instagram para informar de su contagio y sus síntomas.

"Esa Delta es una pequeña perra. Síntomas: dolor de cabeza fuerte. Sin sabor ni olor. Presión en los senos nasales. Niebla cerebral", dijo Duff para luego expresar: "Feliz de estar vacunada".

Aún no se sabe si las grabaciones de "How I met Your Father" serán pausadas tras el contagio de Duff que solo tres días antes había compartido una foto junto a todo el elenco estelar de la serie.