"Hoy amo a una mujer": Ignacia Baeza habló sobre su pololeo con Florencia Eluchans

La actriz Ignacia Baeza profundizó sobre su relación amorosa de tres años con la escritora Florencia Eluchans.

En conversación con la revista Ya, se refirió a su compatibilidad con la autora de novelas como "Más allá de nuestros días" y "Esa vida que imaginamos".

"Ya no creo en los complementos de pareja. Mientras más afinidades se tengan, tanto mejor, y hoy tengo mucha afinidad con ella. Para mí, también es muy importante admirar a la pareja. La admiro mucho como novelista", reflexionó.

"Tenemos muchas afinidades en lo profesional, y eso es muy entretenido, porque se traduce en conversaciones, en proyectos y en sueños juntas", agregó.

La protagonista de "Pacto de Sangre" fue consultada sobre si se quiere casar. "Hoy día, no; mañana, puede ser", dijo.

"Ella tiene sus hijos, ambas tenemos nuestras casas. Creo que las relaciones pueden funcionar muy bien así, con aire entremedio", contó.

Contó que "sólo ha recibido amor" de parte de su familia por "vivir la vida". "Es lo que uno siempre quiere: la felicidad del otro. Y lo veo en mis hijos. Quiero que sean libres y felices. Pero de verdad, no como un eslogan. Para eso, como madre tengo que ser consecuente con ellos. Esta soy, sin miedo ni vergüenza", reflexionó.

"Creo que es muy humano tratar de buscar quién soy o de encajarme en algún lugar, pero he ido entendiendo que uno no pertenece a un lugar. Yo hoy amo a una mujer. Punto. Me parece que no resiste más análisis, o yo, por lo menos, no necesito encajarme en nada. No lo estoy buscando. Estoy buscando ser feliz", dijo.

"En mi trabajo, estoy constantemente representando papeles, la vida de otros. Pero yo, en mi vida, no quiero fingir, como sí tengo que hacerlo en la actuación. No quiero fingir ser otra persona. Para eso tengo mi trabajo, que es precioso. En mi vida, quiero ser quien soy", finalizó.