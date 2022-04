"Ícono gay #1 de Chile": Nicole "Luli" Moreno regresa a las pantallas en la webserie "Mamones"

Nicole "Luli" Moreno llevaba tiempo fuera de las pantallas y decidió regresar a la escena pública en la webserie "Mamones", que retrata las diferentes experiencias y problemáticas de la comunidad LGBT+.

"Amo actuar y por eso me motivé a participar y como lo he dicho en algunos momentos, ¡Viva la diversidad! Encuentro que Francesc es una gran persona y profesional, con mucha ética y disciplina y eso me llamó mucho la atención; por ello, volvería a trabajar con él", dijo Moreno.

La modelo nacional formará parte del tercer capítulo de la obra digidiga y protagonizada por Francesc Morales.

"Es el ícono gay #1 de Chile. La gente la ama porque ha sido honesta, hemos visto sus altos, sus bajos, sus risas, sus llantos y como ha salido adelante. Sus frases son icónicas y en #Mamones la verán reírse de sí misma y apoyar a la comunidad LGBT. Trabajar con ella fue un sueño cumplido y una idea loca que se cumplió", agregó el director de la serie.

Al elenco se sumaron también la actriz Teresita Reyes, la transformista Janin Day y los tiktokers David Montoya y "El Tomi" ("The Ellas Show").

Cabe recordar que en los capítulos anteriores participaron Naya Fácil y la cantante Javiera Mena.

El tercer capítulo de la webserie se estrena el sábado 7 de mayo y se pueden comprar las entradas a través de Ticketplus. Además, la fiesta de lanzamiento del capítulo se realizará en la Sala Metrónomo el próximo viernes 6 de mayo.