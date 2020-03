Idris Elba da positivo por coronavirus y hace un llamado a "quedarse en casa"

El conocido actor británico Idris Elba señaló a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que dio positivo por Covid 19.

"Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descrubí mi exposición al virus", escribió el intérprete de series como "The Wire" y "Luther".

Luego, dio un claro mensaje. "Quédense en casa y sean pragmáticos", sostuvo, añadiendo que irá informando sobre su situación.

Así el actor de "Thor" se suma a Tom Hanks, quien la semana pasada también dio positivo por coronavirus.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ