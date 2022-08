Ignacia Baeza pensó que no iba a seguir en televisión tras revelar relación con escritora: "Eso ya no puede pasar"

En una sincera conversación entre Ignacia Baeza (39) y el presentador Francisco Saavedra, la actriz chilena ahondó en los pormenores de la relación que mantiene con la escritora Florencia Eluchans.

Quien forma parte del elenco de "La ley de Baltazar" relató a Saavedra mediante un en vivo de Instagram que el enamorarse de su pareja fue sorpresivo: "Siento que no guardé un secreto porque yo tampoco lo sabía", expresó.

"El estar con una mujer, que sería mi gran cambio de vida, yo no lo sabía entonces no fue un secreto. Yo me di cuenta cuando se despertó en mí ya más adulta cuando me relacione con la que es mi pareja hoy", señaló Baeza en relación a su orientación sexual.

Lamentablemente, la intérprete creyó en un momento que este ámbito de su vida privada iba a traducirse en menos oportunidades laborales: "Pensé que nunca nadie más me iba a llamar, (para teleseries) qué pena. Yo creo que eso ya no puede pasar, quiero pensar que eso ya no pasa", acotó.

"Soy la misma Ignacia, la misma actriz, la misma mamá, la misma amiga, y más feliz", concluyó.