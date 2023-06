Ignacia Michelson y Marcianeke adoptaron una cabra de mascota: "Hay que tener tiempo y dedicación"

Tras retomar su relación, Ignacia Michelson mostró en redes sociales la mascota que adoptaron junto a Marcianeke, una cabra que vivirá en la parcela del cantante urbano.

Mediante historias de Instagram, la modelo mostró en diversos registros el nuevo integrante de la familia: una cabra llamada "El Meee" de 1 mes y dos semanas de vida, que aseguró le regaló una amiga.

"Pensé que iba a ser como un perrito, pero en verdad no es tan así. Hay que tener tiempo y dedicación", dijo.

A pesar de que se le vio con su mascota en un departamento, Michelson afirmó que "vivirá en la casa del Mati (Marcianeke)", donde tiene espacio suficiente.

"Desde chica me han gustado los animales. Nunca me he llevado tan bien con las personas, porque a las personas les carga que uno sea sincero o les digan sus verdades", concluyó en su estilo.