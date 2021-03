Ignacio Gutiérrez se va de TVN: "Ha sido un proceso tranquilo y lleno de cariño"

Fue en 2018 cuando Ignacio Gutiérrez llegó a TVN, donde dentro de sus diversas labores se hizo cargo de la conducción del "Buenos Días a Todos".

Este 2021, el periodista ya no pertenece a la estación pública. "Soy un hombre que nací emprendedor y ahora tengo proyectos nuevos que son incompatibles con ser funcionario del canal por mis horarios, exceso de trabajo y otras cosas", sostuvo en LUN.

"No descarto el día de mañana hacer programas para el canal pero de una forma distinta, no como trabajador de éste", complementó.

Tras eso, hizo un repaso de su estadía en el canal. "Cuando yo llegué a TVN y al matinal no le iba bien como hoy, estuve en las buenas y en las malas. Creo que la mejor forma ahora era conversar con los equipos, gerentes, periodistas, todos, porque les tengo cairño".

"No tengo un tema con TVN y espero el día de mañana poder hacer cosas juntos. Llegar al canal y ahora irme ha sido un proceso tranquilo y lleno de cariño, y así debería ser siempre. No podría haber sido mejor, agradezco que me permitan emprender nuevos horizontes", señaló.