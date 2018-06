Ignacio Lastra: El accidente tenía que ocurrir para ver la vida como la veo ahora

Ya más relajado, una vez cumplida su entrevista con "Vértigo" y con un canal de Youtube que se está potenciando, el ex chico reality Ignacio Lastra ahora reflexiona sobre el estado actual de su vida.

En conversación con LUN, sostuvo que "antes era un mino rico no más, ahora me siento más reflexivo. Si yo fuera mujer y me preguntan con qué Ignacio me quedo: con el que estaba en calle Manuel Montt ese día antes del accidente o con este, lejos me quedo con el de ahora".

"Por eso siempre he pensado que el accidente tenía que ocurrir para que me hiciera ver la vida como la veo ahora, donde todo es un regalo. Ahora valoro el hecho de estar respirando", añadió.

Pero su reflexión no quedó ahí, porque de lo que ha vivido tras el accidente, otra cosa positiva que ha tenido es conocer a nuevas personas.

"Las amistades antes de ser un chico reality estaban y se quedaron, de las de después de salir en el reality quedó el 60 por ciento; clasifiqué porque hubo personas que se alejaron porque ya no iban a salir con el muñequito lindo para lucirlo. Ahora tengo amistades nuevas", sentenció.

Ignacio Lastra ahora está preocupado de recuperar su peso y musculatura, algo que había perdido durante los meses que pasó en la clínica. Al mismo tiempo, planea potenciar su canal en el sitio de videos junto a su amigo Mario Ortega, recorriendo lugares del país y mostrando alternativas de panoramas.