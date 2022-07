Imágenes fuertes: Estrella porno compartió su experiencia tras contagiarse viruela del mono

El actor porno Silver Steele reveló a través de sus redes sociales su condición actual de salud, tras haberse contagiado hace algunos días de la viruela del mono.

Por medio de Twitter, la estrella del cine para adultos compartió imágenes de sus lesiones que describió como "brutales" y que le siguen apareciendo en diversos lugares de su cuerpo, tras llevar dos semanas con el virus.

"Pensé que mi caso de la viruela del mono era leve", comenzó Steele en la publicación, "el dolor que he estado experimentando mantiene mis ojos llenos de lágrimas y mantiene mi luz apagada. No le desearía esto ni a mi peor enemigo".

Finalmente, el actor hizo un llamado a todas las personas que tenían planeado participar de eventos masivos a reconsiderar su asistencia, a menos que hayan tenido la oportunidad de vacunarse contra el virus. "Si puedes viajar a algún lugar y vacunarse, HÁZLO. Vale la pena. Texas es muy tacaño con la vacuna", concluyó el estadounidense.

Update: I thought my monkeypox case was mild. I am now at two weeks and the lesions on my face are brutal. In addition, Mpox weakens your immune system and in my case I also have Strep throat for the first time ever as an added bonus. I now have additional lesions appearing...1/3 pic.twitter.com/ENtaDIH3J8

To everyone out there planning on events like Market Days or what have you.. PLEASE PLEASE reconsider unless you've had it or have managed to get a vaccine. If you can fly somewhere and get a vaccine, DO IT. It is totally worth it. Texas is very stingy with the vaccine. 3/3