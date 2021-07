Inconsciente por horas y problema cardíaco: Revelan detalles de desmayo de Bob Odenkirk en filmación

Luego de conocerse su problema médico en plena filmación de "Better Call Saul", se conocen detalles de la razón de la llegada de Bob Odenkirk al hospital de Nuevo México la noche del martes.

Según fuentes de TMZ, Odenkirk se desmayó en el set de la serie debido a un "incidente relacionado con el corazón" y estuvo inconsciente durante las primeras horas en el hospital de Albuquerque.

"Bob está despierto dentro de un hospital de Albuquerque y nos dicen que está recuperándose, pero cuando lo llevaron de urgencia al hospital el martes después de colapsar en el set, no se veía bien", publicó TMZ.

Además, citaron palabras de la familia del actor que expresaron "su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como a su elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado".

Por su parte, Nate Odenkirk, hijo del actor, hizo un tuit la tarde de este miércoles con la frase "Él va a estar bien".

He's going to be okay.