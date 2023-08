Influencer Shinipan reapareció desde el hospital y actualizó su estado de salud

La influencer Shin Yang, conocida como Shinipan, reapareció en redes sociales tras el grave accidente del que fue parte en Punta Arenas, y donde su colega Marurockets terminó fallecida.

En los días posteriores al accidente vial la joven streamer estuvo con riesgo vital debido a las lesiones. Su estado fue mejorando progresivamente y así lo hizo saber en una transmisión publicada desde el recinto hospitalario donde se encuentra.

"Estoy mejor, perdón por la ausencia. Me imagino que todos saben. Bueno, yo no sabía que se había hecho esto tan mediático", partió explicando.

Luego agregó que quiso hacer esa transmisión para que sus seguidores "no se preocupen más, que ya estoy más estable. De hecho me iban a sacar de la UCI, pero al final no me cambiaron. Tengo que esperar porque todavía tengo un aire que tienen que investigar".

"Yo estoy estable, ya pasó lo peor en cuanto a mi situación", sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shin Yang (@shinipan_)

El uso del cinturón de seguridad

Shinipan también se refirió al accidente que sufrió en la Región de Magallanes y señaló que "siempre usé cinturón, me protegió". La streamer decidió contar ese detalle debido a que "se difundieron muchas noticias falsas diciendo que no estábamos usando cinturón".

"No quiero hablar del tema del accidente, por respeto a todos los que estuvimos involucrados. Es un tema delicado, pero solo voy a subir que ya estoy mejor y las cosas en las que estoy progresando. Creo que es lo mejor, lo demás reservarlo", cerró.