Internet se enciende: fanáticos creen que Chris Evans y Selena Gómez están en una relación

Pese a que no hay una confirmación oficial ni cualquier señal de sus protagonistas, fanáticos han estado especulando y presentando pruebas de que Chris Evans y Selena Gómez están en una relación.

Medios como The Sun afirman que la teoría partió después de que los fanáticos recopilaron evidencia de que podría haber algo entre ellos dos, entre ellas que el actor de Marvel comenzó recientemente a seguir a Gómez en Instagram.

A eso se suma que usuarios han recordado que la actriz y cantante ha confesado su amor por Evans. En 2015, mientras estaba invitada en un programa, un espectador le preguntó quién era su "amor de celebridades número uno", y su respuesta fue el hombre tras "Capitán América".

Además, otros reportes afirman que ambos han sido vistos en Los Ángeles, en un estudio y también saliendo juntos del mismo restaurante.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf