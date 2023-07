Investigación: Britney Spears se golpeó a sí misma en disputa con guardia

La investigación de la policía de Las Vegas determinó que el guardia de seguridad con el que la cantante Britney Spears tuvo un altercado no enfrentará cargos.

Tras el incidente la artista exigió disculpas públicas por la supuesta agresión que sufrió por parte de un guardia de seguridad de Victor Wembanyama, jugador de la NBA.

Spears dijo que, si bien "las experiencias traumáticas no son nuevas para mi", lo que ocurrió esa noche la sorprendió. "No estaba preparada, simplemente le toqué el hombro para felicitarlo porque había mucho ruido y su equipo de seguridad me dio un manotazo en la cara sin mirar y delante de una multitud", relató.

"Aún estoy esperando una disculpa pública del jugador, su equipo de seguridad o la organización. Espero que lo hagan", sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria River Red (@britneyspears)

Wembanyama se burló de Britney

Además la cantante aseguró que el deportista se burló de ella tras el golpe e indicó que "este no es un asunto para la risa".

"Ver al jugador sonreír y reírse fue cruel y humillante por el contexto en el que ocurrió todo. Yo mido 1.60 metros y él 2.20 metros", sentenció.

¿Qué pasó con Britney Spears?

Este miércoles Britney Spears vivió un altercado con un miembro de seguridad del basquetbolista Victor Wembanyama: según una denuncia que hizo en la policía, el guardia la golpeó cuando ella se acercó a saludar al deportista.

Tras la investigación respectiva la policía determinó que el guardia en cuestión no enfrentará cargos debido a que su reacción fue calificada como "estándar", según señala TMZ.

De hecho, tras analizar las cámaras de seguridad se pudo determinar que el hombre solo apartó a Spears y que, con el movimiento y el tumulto, la cantante se golpeó el rostro con su propia mano.