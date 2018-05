Involucrados en accidente de Ignacio Lastra: No ha tenido contacto con nosotros

Luego que se anunciara la primera aparición televisiva de Ignacio Lastra a ocho meses de su trágico accidente automovilístico, las personas involucradas decidieron sacar la voz.

Luis Ponce, quien hasta antes del accidente era conductor de Uber, reveló en "Intrusos" que después del choque se intentó comunicar con el ex chico reality, pero no lo logró y éste incluso lo bloqueó en Instagram.

"Varias veces traté de solucionar el tema tratando de hablar por teléfono, enviando mensajes internos de Instagram, porque no encontraba otro medio para comunicarme con ellos", dijo.

Según Ponce, estuvo más de tres meses sin trabajar y las reparaciones a su auto costaron sobre dos millones de pesos, asimismo quedó con secuelas médicas.

"No ha tenido ningún contacto conmigo. Hace rato dejé de esperar (que me den una retribución) porque han pasado ocho meses y no se han hecho las cosas de buena forma. Opté por lo sano y no seguir calentándome la cabeza", señaló.

Otro que habló con el programa fue Francisco Pacheco, uno de los hombres que salvó a Lastra: "No conozco a Ignacio, no he hablado nunca con él, no tengo ningún contacto con él ni con Julia. Espero que estén bien", dijo.

De la misma forma agregó que "hubiese sido más bonito (que dijera) 'oye Pancho quería conocerte, ir a verte'. No tiene por qué darme explicaciones, pero hubiese sido bonito haberlo escuchado antes de verlo en la televisión".

El programa también reveló nuevas imágenes del chico reality, lo que les valió críticas en redes sociales.

#intrusosprimero Intruso programa asqueroso...dejen al paciente recuperarse...miren como camina...miren como viste! La familia aún vive la tragedia...me imagino no es fácil! — Par de viejos (@kikitamolina) 23 de mayo de 2018

#INTRUSOSPRIMERO Ahora entiendo por que no veo su programa! Son un montón de hipócritas, malintencionados, capaces de vender a la propia madre por rating. Asquerosos — tsss (@canpaver) 23 de mayo de 2018