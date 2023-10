Iván Arenas reveló que padece problemas de salud: "Por no tomar agua"

El humorista Iván Arenas reveló que presenta algunos problemas de salud y que tendrá que ser operado debido a unos cálculos renales.

En un reciente capítulo de Tal Cual, Arenas relató a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela el fuerte dolor que sintió.

Luego de hacerse exámenes pudo darse cuenta del diagnóstico. Tienes dos cálculos en el riñón más grande que la cresta. Me dice 'mira, el mínimo son 5 milímetros para que pase por la uretra, 5 milímetros y vo' tienes uno de 2,7 centímetros y el otro es de 1,7 centímetros'", comentó.

Si bien Arenas aclaró que "no me han operado todavía", explicó que "lo que me hicieron ahora fue meterme un catéter, llegan a la uretra (...) por ahí ahora estoy orinando, en espera a que todo esto se mejore, que no haya infección. No tengo ningún dolor, nada".

En ese sentido, el expersonaje de "Profesor Rossa" comentó que "me dieron un mes de recuperación de esto para ahora operarme, así que estoy pa' la caga, pero contento, bien".

"Esto es porque tú no tomas agua"

"Me voy a cagar (sic) yo solo, porque el doctor me dijo que 'esto es porque tú no tomas agua'. Hace 50 años que no tomo agua, no estoy purificando el riñón. Y lo otro me dijo 'queso, comes mucho queso'. Soy bueno para el queso", explicó.

Además, Arenas recordó cuando "hasta reté a duelo en una oportunidad a un médico y le dije '¿cómo voy a tomar una hue... insípida, sosa, que no tiene gusto a nada? Habiendo tanta hue... con sabor. Me parecía ridículo", aseguró, agregando que tomaba té, jugo, bebidas y otras cosas.