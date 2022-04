Iván Cabrera rectifica declaraciones de Gala Caldirola al catalogar de "un error" su corta relación: "Se malinterpretó todo"

Ayer durante el programa "Me Late" conducido por Daniel Fuenzalida, fue reproducido un audio en el que el bailarín Iván Cabrera rectificó la veracidad de los dichos hechos por su aventura amorosa con la figura de reality, Gala Caldirola.

Específicamente, el exbailarín de "Rojo" se refirió a dichos pasados de Gala sobre su fugaz relación, que fueron publicados hace unos días: "Fue un amigo con derecho, un pequeño error", relató anteriormente en el programa "Sin editar"

"Después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal. Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco", comentó a Pamela Díaz en su sobre el amorío que tuvo después de separarse de Mauricio Isla.

Mientras que para el concursante de "Aquí se baila", sus declaraciones fueron motivo de aflicción. "Lamentablemente, luego de las situaciones que ocurrieron, se malinterpretó todo, se arruinó todo", expresó.

"Los comentarios que hizo en esta entrevista me dieron un poquito de lata, y no porque se dijera eso específicamente, sino porque claramente cómo yo fui también en la relación, una persona que cuando quiere, quiere, una persona entregada, una persona que dio lo mejor en todo momento", continuó.

También aprovechó de aclarar que la entrevista fue grabada en febrero, y que antes de su publicación, se juntó con ella para aclarar posibles rencores. "Tuvimos la oportunidad de conversarlo, quedar claros y en buena onda. Nos ofrecimos disculpas cada uno por su lado y es eso lo importante", dijo.

"Ella y yo sabemos cómo son las cosas. Me interesa que lo sepa mi familia, mis hijos, amigos, lo que piensa la gente y lo que hable la prensa es lo que menos me importa (...) Cada uno tomó su camino, pero ya no hay nada malo entre nosotros dos", finalizó.

La relación entre ambos compañeros de "El discípulo del chef" comenzó durante el programa, pero terminó abrutamente tras acusaciones de abuso por parte de su expareja, que luego desmintió lo sucedido.