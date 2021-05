"Izquierda miserable": Yuyuniz Navas explotó tras obtener 1% de los votos posibles

La actriz Yuyuniz Navas (UDI) se descargó a través de redes sociales luego de no salir electa en su candidatura para Convencionales Constituyentes, a la que se presentó con el pacto de derecha Vamos por Chile.

La hija de la ex conductora de TV Eli de Caso obtuvo apenas un 1,37 por ciento de los votos, con el 96,20 por ciento de las mesas escrutadas en el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Renca).

"Izquierda miserable", escribió tras el resultado y planteó que "la ciudadanía no se ha dado cuenta del daño que la izquierda le ha hecho al país. No les creo, ni confío. Hasta hoy no han hecho nada por las necesidades del pueblo, y tampoco lo harán en un futuro".

En su misma lista y distrito también postulaba otra figura televisiva, Francisca Ayala (Independiente por Evópoli), quien registró 0,49 por ciento de las preferencias. De igual forma, por ese pacto iba el ex subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga (UDI), quien sí salió electo como constituyente, con 3,68 por ciento de los votos.