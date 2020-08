J Balvin se contagió de coronavirus: "Esto no es un chiste"

"Han sido días muy difíciles", fue parte del mensaje que dio J Balvin contando que se contagió de coronavirus.

Lo hizo durante la transmisión de los Premios Juventud, luego de recibir un segundo galardón:

"En este momento estoy a penas saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro", dijo.

Tras eso eso, hizo un llamado a sus seguidores para se cuiden. "Esto no es un chiste... El virus como tal sí existe y es muy peligrosos, así que cuídense mucho".

Acá sus dichos: