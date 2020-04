J.K. Rowling señaló estar "totalmente" recuperada de síntomas del coronavirus

Recomendando una técnica por los médicos, J.K. Rowling confirmó estar "totalmente" recuperada de síntomas del coronavirus, luego que días atrás señalara de un posible contagio.

"Durante las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas de C19 (aunque no ha sido testeado). Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica que es recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte mucho a ti o a tus seres queridos, como me ayudó a mí", escribió la autora de "Harry Potter".

El registro que compartió pertenece un médico del Hospital Queens en el Reino Unido que también está en Youtube.

