La actriz y cantante Geraldine Neary criticó a su colega Paz Bascuñán, luego de que esta recibiera un premio en la reciente edición de los Caleuche. "No puedo creer que la Paz Bascuñán, quien se ha encargado de humillar a las compañeras que hablaron en contra de estos directores, se ganara un premio. No se lo merece, porque una mala persona jamás será buena actriz", dijo Neary, a raíz de la vinculación de Bascuñán con Nicolás López, el ex director de cine acusado de violación y acoso sexual.

