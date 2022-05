James Hetfield rompe en llanto al finalizar último concierto en Latinoamérica: Se sinceró sobre su salud mental

El líder de Metallica, James Hetfeld (58) no pudo contener una reacción emocional que tuvo al término del último show que brindó en Belo Horizonte, Brasil el marco de su gira por Latinoamérica que lo trajo a Chile hace algunas semanas.

Incluso los más grandes pueden tener problemas de autoestima, y al respecto, el prolífico músico se sinceró sobre sobre problemas de salud mental y pensamientos negativos que rondaban por su mente.

"Tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro, introdujo junto después de interpretar "One" frente a los miles de asistentes que presenciaron el mega evento.

La voz y guitarra principal aseguró que creía que ya no estaba a la altura: Como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (la banda) y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron si me sentía mal, ellos cuidarán de mi espalda"

Posteriormente, fue contenido por sus compañeros de banda, quienes le dieron aliento para recordarle su valor como músico y como persona, "Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes", finalizó.