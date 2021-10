James Michael Tyler, conocido por su papel en "Friends", fallece a los 59 años

La noticia del avanzado cáncer del actor James Michael Tyler se dio a conocer justo tras la icónica reunión de "Fiends" y fue el director y productor de la serie, Kevin Bright, confirmó la noticia de su fallecimiento a los 59 años.

James Michael Tyler estaba afectado por esta enfermedad desde septiembre de 2018, y comunicó la noticia en el programa Today de la NBC. "Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará", expuso el intérprete en aquella oportunidad.

Durante el año pasado el cáncer se extendió a los huesos y la columna vertebral de James, lo que provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo. "Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado", explicó el actor mundialmente conocido como Gunther, el jefe de Rachel (Jennifer Aniston).

Su avanzado cáncer fue la razón principal para que el actor decidiera restarse de la reunión de "Friends" y decidiera participar únicamente de forma virtual en mayo de este año, con el fin de no "decepcionar" a los fanáticos.

"Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, 'ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer'", dijo.