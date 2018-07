Javiera Suárez celebró "segundo milagro" en su tratamiento contra el cáncer

Esta semana la periodista Javiera Suárez recibió una muy buena noticia sobre su tratamiento contra el cáncer.

Según relató en su cuenta de Instagram, la última evaluación le mostró que "a pesar de estar al borde la muerte hace 2 meses y medio, hoy mi cuerpo se mostró más sano que nunca".

"El día de ayer lo estaba esperando hace rato. Y aunque hace tiempo que rezaba para que sucediera, ayer cuando vi el resultado junto a mi doctor, no podía creerlo. Parte de mí sigue entumecido como si esto fuera parte de un sueño. Dios nuevamente me regaló un milagro", detalló.

La conductora de televisión agradeció a los mensajes de cariño que ha recibido durante su larga lucha contra esta enfermedad. "Las muestras de cariño que he recibido durante estos años con cáncer son los que me han ayudado a sanarme, a seguir, a no rendirme", agradeció.

Por ahora Suárez continuará sometida al tratamiento de quimioterapia "en el que tengo que continuar alerta y peleando".