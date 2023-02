Jenna Ortega recuerda agobiante rodaje de "Merlina": "No dormí nada, me tiré del cabello"

La estrella de la exitosa serie de Netflix "Merlina", Jenna Ortega (20), ahondó en una rueda de prensa del servicio de streaming sobre la cansadora rutina de preparación antes y mientras interpretaba de la hija de la familia Addams.

Es que Ortega debió aprender a andar en canoa, a hablar alemán e incluso un par de meses antes del rodaje tuvo lecciones de esgrima y violonchelo: "Me presentaba en el plató dos horas antes, trabajaba entre 12 y 14 horas al día, volvía a casa, me subía a un Zoom y daba cualquier clase que tuviera, recordó.

La secuencia en donde tocaba "Paint it Black" fue específicamente complicada para la nominada a los premios SAG, debido a la dificultad de interpretar la musicalización de dos instrumentos en uno, sumado a que debió cambiar de profesor al trasladarse al extranjero.

"No dormí nada. Me tiré del cabello, reveló Ortega, quien no quería defraudar a los músicos reales que veían la serie y agregó "son tantas las llamadas FaceTime que contestó mi padre de mí llorando histéricamente".

Para la estrella, la presión psicológica durante la grabación fue intensa, a pesar de que el director y productor ejecutivo de la serie, Tim Burton, manifestara su confianza en ella: "Oh, no te preocupes, lo vas a hacer genial. Va a quedar genial", le dijo a Ortega.