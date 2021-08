Jennifer Aniston insiste contra "anti-vacunas": "Tenemos que preocuparnos por algo más que por nosotros mismos"

Después de dar una entrevista en la que reveló que se ha alejado de personas que no creen en las vacunas, Jennifer Aniston volvió a hablar del tema a través de sus redes sociales.

La actriz de "The Morning Show" compartió una historia con un comentario hacia ella en el que cuestionaban de que se preocupara "por los no vacunados que la rodean" si ella misma ya ha sido vacunada contra el Covid-19.

"Si tiene la variante, aún puede dármela. Puede que me enferme un poco, pero no me ingresarán en un hospital ni moriré", explicó la actriz.

"Pero puedo dársela a alguien que no tiene la vacuna y cuya salud está comprometida (o tiene una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría sus vidas en riesgo", continuó la estrella de "Friends".

"Por eso me preocupo. Tenemos que preocuparnos por algo más que por nosotros mismos", sentenció Aniston.