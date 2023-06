Jennifer Lopez celebró el Día del Padre con sexy foto de Ben Affleck y recibió críticas

La cantante Jennifer Lopez decidió celebrar el Día del Padre publicando una sensual foto de su esposo, el actor Ben Affleck, además de otros registros.

En el posteo aparecía el intérprete de "Batman" con el torso desnudo posando para la cámara, junto a otras fotografías donde aparecían juntos.

Esto no cayó bien entre sus seguidores quienes le reprocharon no publicar fotos de sus hijos, de los padres de estos o, incluso, los hijos de Affleck.

"Esto es de un narcisimo de otro nivel", "esta fotografía me da cringe" y "no le faltes el respeto a Marc Anthony" fueron algunos de los comentarios que recibió JLO en sus redes sociales.

Más tarde la artista publicó un video junto a su propio padre para seguir con los festejos.

