Jennifer López jugó al "Nunca, nunca" y reveló que tuvo sexo en el rodaje de una película

La actriz y cantante Jennifer López hizo una sorprendente confesión durante su participación en un programa estadounidense al jugar al popular juego "Nunca, nunca".

La intérprete de "Waiting for Tonight" respondió al típico juego de bebida en el late "Watch What Happens Live" de Andy Cohen.

López estaba junto a su mejor amiga Leah Remini en el espacio. En la primera pregunta, Cohen expresó "Yo nunca, nunca he tenido sexo en un trailer (camarín de rodaje)". Remini dijo "paso", mientras que la cantante tomó un sorbo de su vaso.

"¿Lo hiciste?", le preguntó Remini, totalmente sorprendida, por lo que López solo atinó a decir que vivía en el tráiler.

Más adelante, la artista admitió, entre otras cosas, que le mintió a una amiga al decirle que su película era increíble cuando ella pensó que era horrible y ver a un director enfurecerse tanto que salió del set.