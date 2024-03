Jennifer Lopez y Ben Affleck desclasifican motivos tras polémico quiebre en 2003

Jennifer Lopez y Ben Affleck revelaron los motivos detrás de su abrupto quiebre en 2003, que ocurrió solo tres días antes de su boda.

Si bien la pareja retomó su romance y llegó al altar casi una década más tarde, ambos se sinceraron en el documental "The Greatest Love Story Never Told" sobre su relación, que inició tras el rodaje de la película "Gigli".

"Ben y yo rompimos tres días antes de nuestra boda. Teníamos planeada una gran ceremonia; 14 acomodadores y damas de honor, y tres días antes simplemente nos desmoronamos bajo la presión", contó la artista en el filme según Antena 3.

En tanto, el actor señaló que lo que detonó el quiebre "fue la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada".

"Durante todos esos años fue muy difícil, porque no solo sentí que perdí al amor de mi vida, sino que sentí que perdí al mejor amigo que alguna vez tuve. Y no pude hablar durante tantos años, y esa fue la parte más difícil", añadió la voz de "Jenny from the Block".

Asimismo, Lopez confesó haber estado molesta por mucho tiempo con el intérprete de "Batman": "Esa angustia nos puso a ambos en el camino de descubrirnos a nosotros mismos y ser mejores personas", sentenció.