"Elle está muy ocupade": Jennifer López utilizó lenguaje inclusivo para presentar a su hija Emme

El pasado jueves, la cantante y actriz Jennifer López presentó a su hija Emme Muñiz con pronombres de género neutro tras invitarla a cantar con ella en el escenario de la Gala Blue Diamond de "LA Dodgers Foundation".

"La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este, y le pido que cante conmigo todo el tiempo, y no lo hace. Así que esta es una ocasión muy especial", comentó la artista. "Elle está muy, muy ocupade, tiene la agenda llena y es muy caro. Me cuesta cuando sale. Pero vale cada centavo porque es mi compañere de dueto favorito de todos los tiempos", agregó.

Tras subir al escenario, Emme interpretó "A Thousand Years" de Christina Perri, "Born in the USA" de Bruce Springsteen y "Let's Get Loud" junto a su madre, con un micrófono decorado con los colores de la bandera LGBT+.

Anteriormente, habían cantado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2020, donde Muñiz tuvo una breve participación.