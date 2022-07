"Lo hicimos": Jennifer Lopez compartió intimas fotografías de su boda con Ben Affleck

Este sábado Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores tras compartir imágenes íntimas de su boda con Ben Affleck, a través del boletín de su página On The Jlo.

"Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años. Exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas", escribió la cantante.

Las fotografías muestran los novios se alistaron en el baño de la icónica capilla donde celebraron su matrimonio, Little White Wedding Chapel, conocida por las diversas celebridades que se casaron en el lugar y por tener el Cadillac convertible usado por Elvis Presley.

J.Lo se refirió al momento como "la mejor boda posible" que podrían haber imaginado, y aseguró estar agradecida con su esposo de la nueva de la vida que esperaban formar con ansias junto a sus hijos.

"Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás toda la vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar", concluyó la cantante, que se despidió como "Sra. Jennifer Lynn Affleck".

20 years ago, all the media was looking forward to the biggest wedding of the year: JLo and Ben. They didn’t make it.

Last weekend, in a chapel in Vegas, surrounded by other couples, they got married.

What the biggest wedding in the world needs to be so big? Only true love @JLo pic.twitter.com/D4lT4dfqzq