Jeremy Renner actualiza su estado de salud tras accidente con registro de su primer baño

Tras la reaparición del actor estadounidense Jeremy Renner este martes en redes sociales tras sufrir un grave accidente, hoy hizo un seguimiento de su situación mientras se encuentra acompañado de su familia.

Este lunes, quien interpreta a "Ojo de Halcón" en la franquicia de Marvel fue operado luego de que una moto de nieve le pasara encima mientras intentaba rescatar su auto en medio de las extremas condiciones meteorológicas que cruza Estados Unidos.

Un día después, agradeció a sus seguidores por el apoyo y hoy, compartió un registro de su primer baño luego de su internación: "Primera ducha en definitivamente una semana o así, qué asco", lanzó Renner en tono de broma.

"Un día no tan bueno en la unidad de cuidados intensivos se convirtió en un día maravilloso de spa con mi hermana y mamá. Muchas gracias", escribió junto al video.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY