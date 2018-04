Jessica Biel y Justin Timberlake contaron traumática experiencia para tener a su hijo

Una de las parejas más consolidadas en Hollywood es la que componen Jessica Biel y Justin Timberlake, quien hace poco tuvo a su primer hijo Silas.

La llegada del niño no fue fácil, así lo relataron en el libro "The Nanny Connie Way: Secrets to Mastering the First Four Month of Parenthood", cuyos extractos dio a conocer el sitio E!.

"Nuestro plan de parto fue todo menos normal. Tuvimos dos parteras, una doula, una clase de meditación durante el nacimiento, una tonelada de libros hippies sobre bebés y una adorable casa en Hollywood Hills que convertimos en un lugar de entrenamiento para el parto, que llamábamos El Octágono. Así que no fue exactamente normal", dijo el cantante.

Y cuando estaba todo listo, un imprevisto no planeado ocurrió. "Cuando todos nuestros planes se desmoronaron, y el nacimiento sereno y natural que soñamos terminó con un traslado al hospital y una cesárea de emergencia, volvimos a casa exhaustos, desilusionados y totalmente impactados", sostuvieron.

"Yo estaba obsesionada con todo lo orgánico, libre de tóxicos, natural y homeopático para nuestro hijo, quien llegó a este mundo en una sala de operación a través de una incisión. Era una dictadora, ¡enloqueciéndome a mí y a mi esposo!", complementó Biel en dichos transcritos por Infobae.